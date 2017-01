Weihnachten: Weitere Zuwächse für die E-Commerce-Branche

Süßer die Kassen nie klingeln ... Man hört es allerdings immer seltener, denn immer mehr Geld für Weihnachtsgeschenke wird online ausgegeben. Grafik via Statista Der Handelsverbandes Deutschland (HDE) prognstiziert einen Umsatz von 10 Milliarden Euro für das das Online-Weihnachtsgeschäft. Dies entspräche einem Zuwachs von rund 18 %. Somit hält das Netz mittlerweile einen Anteil von 12 % am gesamten Weihnachtsgeschäft in Deutschland.Jeder vierte Euro im E-Commerce wird in den letzten beiden Monaten des Jahres ausgegeben. Somit ist das Geschäft rund um das Fest der Liebe von imenser Wichtigkeit für den Online-Einzelhandel. Zum Vergleich: Im stationären Einzelhandel liegt der Anteil am Jahresumsatz bei 19 %.