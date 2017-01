Etwa 200 bis 250 E-Mails schlagen täglich im Postfach des Besserwerberblogs auf. Gewissermaßen handelt es sich dabei fast in Gänze um Kooperationsanfragen. Na gut, in der Mehrzahl handelt es sich um Pressemitteilungen - aber was ist das anderes als ein Kooperationsvorschlag?Darüber hinaus erreichen uns natürlich zahlreiche Mails mit "Kooperationsangeboten" à la "Bitte veröffentlichen Sie diesen tollen Text" und so verlockenden Versprechungen wie "dafür like ich Sie bei Facebook". Wenn dann auch noch da steht "Ich bin eben auf Ihr Blog gestoßen" oder gar "Ich bin im Netz über Ihr Blog gestolpert" (diese Formulierungen werden häufiger genutzt als man glauben mag), dann ist es auf dieser Seite meist schon vorbei mit der Kooperationsbereitschaft.Sie sehen also: Wir sind da blogbedingt ein bisschen gebeutelt in Sachen Kooperationsangebote. Alle wollen immer was (eigentlich ganz schön), kaum einer bietet mal was (nicht so schön).Ganz selten gibt es Vorschläge, die neben dem OP (operari) tatsächlich ein KO (cooperatio) enthalten, bei denen sich der Kooperierende A auch mal Gedanken über den Kooperierenden B und dessen Gewinn an eben jener Kooperation macht. Man könnte meinen, die Kollegen von dulz schwimmer haben dergleichen getan. Wie anders wäre es zu erklären, dass wir auf deren Initiative hin mal Gelegenheit haben würden Vorstehendes mit Nachstehendem zu verbinden? Quelle: dulz-schwimmer.de/dialog/ Zur Sache: Mitte diesen Jahres hat die Agentur dulz schwimmer eine Umfrage zum weiten Themenfeld der Marketingkooperationen durchgeführt. Und beinahe hätten wir geunkt, dass da die aus unserer Sicht wichtigsten Fragen wie "Was sind Sie bereit in eine Kooperation einzubringen?" oder "Haben Sie sich Gedanken darüber gemacht we Ihr Kooperationspartner profitiert?" innerhalb der Befragung nicht wirklich zur Geltung gekommen sind. Doch, Überraschung: Unter Punkt 9 in dieser Infografik findet sich die Frage:. Und immerhin 70 % aller Befragten erwarten eine ausgeglichene Win-Win-Situation. Das macht dann allerdings Hoffnung, sowohl für die kommenen E-Mails als auch das Geschäftsmodell der Agentur für Marketingkooperationen.