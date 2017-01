Neue Vermarktungsgesellschaft für die regionalen Verlage

Die zehn führenden deutschen Regionalverlagsgruppen haben angekündigt noch 2015 einen neuen Print- und Crossmedia-Vermarkter in den deutschen Werbemarkt einzuführen. Mit der Schaffung der Vermarktungsgesellschaft wollen sich die Regionalverlage eine gewichtige Stimme im Werbemarkt verschaffen. Dazu wird die Gesellschaft mit einem umfassenden Vermarktungsmandat für das deutschlandweite Geschäft der angeschlossenen Verlage ausgestattet werden.



Gründungsverlage des neuen Vermarkters sind die Funke Mediengruppe, die Madsack Mediengruppe, die DuMont Mediengruppe, die Südwestdeutsche Medienholding, die Verlagsgruppe Ippen, die Rheinische Post Mediengruppe, die Mediengruppe Pressedruck, Medien Union, Verlagsgruppe Rhein Main und RheinMainMedia.



Weitere Verlage sind eingeladen, sich dem Vermarkter anzuschließen. Vom Start weg verfügt der neue Printvermarkter über eine Reichweite von rund 30 Millionen Lesern in Deutschland. Vorbehaltlich der Prüfung im Kartellrechtsverfahren sowie weiterer üblicher Vollzugsbedingungen soll die Gesellschaft noch in diesem Jahr gegründet werden.