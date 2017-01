Die Jugend lebt in Heidelberg

Wieder einmal eine Art Schatzkarte , die GfK Geomarketing in diesem Monat vorlegt: Ein Pressebild mit der Verteilung der jungen Haushalte auf Ebene der Stadt- und Landkreise.Unter "Jungen Haushalten" versteht die GfK Haushalte, deren Hauptverdiener 30 Jahre oder jünger ist.Die bundesweit jüngste ist die einst wärmste deutsche und sowieso zurecht ausgezeichnete Stadt : Heidelberg. Hier sind 23 Prozent aller Haushalte junge Haushalte und somit liegt deren Anteil beim Doppelten des Bundesdurchschnitts.Auf Heidelberg folgen weitere Universitätsstädte: Leipzig, Jena und Dresden, weisen ebenfalls mehr als 20 Prozent dieses Haushaltstyps auf.Alt hingegen sehen meist ländliche Gebiete, vor allem im Osten, aus. Der höchste Anteil ist im Stadtkreis Suhl in Thüringen zu finden: Dort sind 46 Prozent aller Haushaltsvorstände 60 Jahre oder älter. Die Anteile liegen allerdings deutlich näher am Bundesdurchschnitt als die der jungen Haushalte. Die Abweichung ist im Stadtkreis Suhl mit dem 1,3-Fachen des Bundesdurchschnitts am höchsten. Apropos: Wie alt sind Sie?