5 Basics für den optimalen Webauftritt

Jede Internetpräsenz sollte drei wichtige Ziele erreichen: Begeisterung hervorrufen, Vertrauen stärken, Kunden gewinnen!Kann ein Unternehmen diese Vorteile nachweislich für sich verbuchen, dann wurde der Webauftritt wohl perfekt erstellt.Jedoch verfügen die meisten Unternehmen nicht über die ausreichende Expertise, um mittels ihrer Internetpräsenz- die eigenen- die vorhandeneund- sichGemeinsam mit Pascal Bajorat, WordPress Entwickler in Berlin , haben wir 5 Basics für den optimalen Internetauftritt zusammengestellt. Werden diese umgesetzt ist eine stabile Grundlage zur Erreichung der gesetzten Online-Marketing Ziele geschaffen:1.Der Aufbau sollte sich nicht nur logisch darstellen, sondern auch über eine intuitive und nachvollziehbare Navigation verfügen. Ist dies nicht gegeben, wirkt die Internetpräsenz unprofessionell und erhöht damit die Absprungraten maßgeblich!2.Ein potentieller Kunde benötigt nicht nur Informationen mit Mehrwert, um beispielsweise eine positive Kaufentscheidung treffen zu können, ein Kunde möchte sich zudem auch gut informiert fühlen. Daher sind Fakten und aktuelle Hinweise i.d.R. ansprechender, als beispielsweise eine langatmige Unternehmensgeschichte.3.Dies ermöglichen Sie, in dem Sie auf jeder Unterseite einer Internetpräsenz beispielsweise einen direkten Mitarbeiter zur sofortigen Kontaktaufnahme empfehlen. Durch ein sympathisches Foto kann dieser Mitarbeiter zudem emotional bindend vorgestellt werden. Wichtig hierbei ist eine klare Handlungsaufforderung. Fehlt diese, sind potentielle Kunden verunsichert. Eine andere Möglichkeit bieten weitere Kontaktdetails, um zusätzliches oder interessantes Material anfordern zu können. Diese Maßnahmen sichern das Vertrauen eines potentiellen Kunden und strahlen wirksam Kompetenz aus.4.Stellen Sie daher regelmäßig interessante News mit Mehrwert bereit oder erneuern Sie Hinweise und Tipps in verlässlichen Zeitabständen. Damit eine schnelle Reaktion möglich ist, kann ein flexibles Content Management System genutzt werden. Hier bietet sich beispielsweise Wordpress an. Durch dieses System können Sie in der Content - und Seitenverwaltung völlig autark agieren, nachdem es Ihnen ein Experte professionell eingerichtet hat.5.Nutzen Sie daher das große Potential, welches durch Linkbuildingmaßnahmen oder auch mit passenden Keywords die Suchmaschinenoptimierung maßgeblich unterstützt und dadurch einen begehrten Platz im gefragten Suchmaschinenranking sichern kann.