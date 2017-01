Quality works - LANXESS Imagekampagne

fischerAppelt setzt für LANXESS eine globale Imagekampagne um und setzt das Thema Qualität in den Fokus. Unter dem Claim „Quality works“ soll die Neupositionierung des Spezialchemie-Konzerns nach außen kommuniziert werden.fischerAppelt setzte sich im Pitch um dem LANXESS-Etat durch. Die Kommunikationsstrategie für die Neupositionierung umfasst die Bereiche PR, Social Media, Bewegtbild- und Content-Produktion sowie die Kreation von Anzeigenmotiven für Out of Home, Print und Digital.Auch der Kampagnenfilm soll die Stärken des Chemieunternehmens mit starken Wurzeln im Land des ‚Made in Germany‘ betonen. Mehr dazu bei fischerAppelt