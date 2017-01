Neue Q-Kampagne für Audi

Im Februar positionierte thjnk die Q-Modelle von Audi unter dem Motto Wo ein Q ist, ist auch ein Weg . Weiter geht es mit einer neuen Q-Kampagne von thjnk Berlin, in der nun abermals die SUV-Modelle beworben werden.Der TV-Spot (Produktion: Markenfilm) läuft ab 02.12. in Premiumumfeldern reichweitenstarker TV-Sender, und kommt neben den Bildmotiven von Alex Rank in diversen digitalen Umfeldern sowie Print/Out-of-home zum Einsatz.