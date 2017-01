Interone gewinnt Online-Etat von SOS-Kinderdorf

Interone hat für die Kinderhilfsorganisation einen umfassenden Website-Relaunch realisiert. Die Digitalagentur konnte sich in einem Pitch durchsetzen und so einen weiteren Etat für sich verbuchen. Das Mandat für die neue Online- Leadagentur umfasst die strategische Beratung, operative Betreuung und Weiterentwicklung der deutschen Website der Kinderhilfsorganisation inklusive ihrer lokalen Unterseiten.Der deutsche SOS-Kinderdorf e.V. arbeitet seit 1955 - sowohl im Inland als auch weltweit - für das Wohl von Kindern, Jugendlichen und Familien. In Deutschland sind über 3.500 Mitarbeiter in 41 Einrichtungen mehr als 95.000 Menschen engagiert. Zudem unterstützt der deutsche SOS-Kinderdorfverein 119 SOS-Einrichtungen in 36 Ländern. 2011 realisierte die Heye Group eine Patenkampagne für die SOS-Kinderdörfer