Ogilvy lässt für Siemens den Gotthard-Tunnel sprechen

Mit 'I'm a tunnel' hat Ogilvy Frankfurt einen emotionalen Image-Spot für die 'Ingenuity for life'-Kampagne von Siemens entwickelt. Diese zeigt seit Anfang 2016 in mehr als 50 Ländern der Welt wie sich die Technik von Siemens in den Dienst der Menschen stellt.Die Tunnelleittechnik von Siemens überwacht an über 70.000 Datenpunkten die Energieverteilung, Beleuchtung, Belüftung, das Notrufsystem sowie Rauch- und Branderkennung und sorgt so für maximale Sicherheit im Gotthard.Ogilvy Frankfurt lässt für Siemens den Gotthard-Tunnel sprechenMittlerweile hat der "I'm a tunnel"-Spot auf YouTube über 84.000 Abrufe erzielt und zählt damit zu den beliebtesten Spots rund um die Eröffnung des Gotthard-Tunnels. Er wird dabei nur in der Kernzielgruppe über Social-Media-Kanäle beworben.