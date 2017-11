Adwords: 5 Tipps aus der Agentur

Aus diesem Grund veröffentlichen wir hier, gemeinsam mit den Kollegen der Adwords Agentur ONMA scout 5 wesentliche Google AdWords Erfolgsfaktoren. Man kann es ja nicht oft genug sagen...Noch bevor Sie darüber nachdenken einen Google AdWords Account anzulegen, sollten Sie sich zwei Fragen stellen:Nur mit einer konkreten Planung ist es möglich, eine Kampagnenstruktur zu entwickeln, bei der Sie sich im ersten Schritt entscheiden in welchen Regionen, Ländern, Sprachen Sie werben möchten. Ggf. empfiehlt es sich für den Kampagnenaufbau vom Start weg eine Adwords Agentur bzw. einen erfahrenen Search Engine Advertising Manager zu engagieren.Die drei Komponenten jeder erfolgreichen AdWords Kampagne sind Keywords, Anzeigentexte und Landing Pages. Was zunächst einfach klingt, erfordert eine höchst konzentrierte Abstimmung jener Komponenten aufeinander.Um mit gewinnbringenden Keywords die anvisierten Zielgruppen zu erreichen sollten Sie auf ein Gleichgewicht von populären Keywords und Longtail-Keywords setzen. Diese müssen in den Anzeigentexten vorkommen, die wiederum auf eine passende Landing Page führen. Nur eine stringente Bewerbung des Produkts, nach dem ein User initial gesucht hat, eröffnet die Möglichkeit des Verkaufs.Werbung mit Adwords oder auch jede andere Form der Online-Werbung sind gewöhnlich nur ein Teil einer gesamten Marketingstrategie. Somit sollten alle Werbemaßnahmen, wie beispielsweise SEO, Content Marketing, PR, TV-Werbung miteinander verzahnt werden. So führt z.B. Fernsehwerbung (auch die von Mitbewerbern) oder nur die Nennung eines vergleichbaren Produkts im TV zu erhöhten Suchanfragen bei Google. Daher ist es wichtig, intern die Synergien zu verstehen und zu kommunizieren. Letztendlich ist der Erfolg von AdWords Kampagnen also auch von der Synchronisierung aller Marketingkanäle abhängig.Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Viele Werbetreibende tun sich sich schwer bei der Auswahl der Keywords. Die einzig wahre Entscheidungshilfe liefert die tatsächliche Performance. Je nach gewählten KPIs findet man im Google AdWords Konto relevante Kennzahlen wie die Click-through-Rate. Unabhängig vom persönlichen Bauchgefühl sollte die Entscheidung über Gebotsanpassungen also datengetrieben sein. Welche Keywords bringen Profit? Welche nicht? Keywords, die keine Umsätze generieren, müssen somit pausiert oder angepasst werden.20 bis 25 Prozent der Google Anfragen, die heute gestellt werden, wurden noch nie zuvor verwendet. Nur Werbetreibende, die fortlaufend ihre Keywords, Anzeigentexte und Landing Pages testen, werden verstehen, wonach potenzielle Kunden im Laufe der Zeit suchen. Es ist also durchaus sinnvoll immer wieder mal Budget für experimentelle Adwords-Kampagnen zu nutzen. Erfolgreiche Adwords-Agenturen machen das vor. Eine Research and Development Budget ermöglicht es Werbetreibenden, abseits von bewährten AdWords Kampagnen, die solide Umsätze generieren, die Zauberformel für mehr Performance zu entdecken.