iPhone X: Das zerbrechlichste iPhone aller Zeiten

OK. Es hat die wahrscheinlich beste beste Smartphone-Kamera aller Zeiten, die wahrscheinlich beste Gesichtserkennung ever und wie von allen Vorgängermodellen läßt sich natürlich auch vom iPhone X sagen: Es sieht geil aus und macht richtig was her.Aber hey: Bei einem Preis von 1.149,00 Euro bis hin zu 1.319,00 Euro könnte man erwarten, dass das bisher teuerste iPhone zugleich das stabilste iPhone ist. Weit gefehlt, wie dieser Tage das amerikanische Unternehmen SquareTrade, ein Anbieter von Versicherungsleistungen, und im Laufe der vergangenen Woche dann auch die deutsche Stiftung Warentest feststellten.SquareTrade hat die Edel-Smartphones gebogen, geschleuderT und einem Fall-Test unterzogen. Beim Sturz aus ein Meter achtzig Höhe kam es zu einem Splittern des iPhone X. Das Display reagierte nicht mehr und die hochgelobte Gesichtserkennung fiel komplett aus. Ein Sturz auf die Seite verursachte interne Beschädigungen. Während das Äußere nur kosmetische Spuren hinnehmen musste, wurde auf dem Bildschirm nur noch dargestellt, dass das iPhone nicht mehr bedient werden könne. Beim Sturz auf die Rückseite zersplitterte das Panel komplett und hinterließ scharfe Kanten, die das Halten erschwerten.Die Stiftung unterzog das neue iPhone X ebenfalls einer Fall­prüfung: Bei einem von drei iPhone X war nach dem Test in der Fall­trommel die gläserne Rück­wand zertrümmert, bei den verbliebenden Handys war das Display defekt und zeigte Streifen. Somit resümiert die Stiftung Warentest:Wahre Fans des iPhone werden sich von solchen Tests natürlich genauso wenig beeinflussen lassen wie von prognostizierten Reparaturkosten in der Größenordnung von 250 bis 500 Euro. Und vielleicht ist Verarbeitungsqualität heutzutage so wenig relevant für eine Kaufentscheidung wie beispielsweise die Bereitschaft des Produzenten Steuern zu zahlen?Wer es etwas nüchternder betrachtet und die Erteilung eines Reparaturauftrages nicht unbedingt für ein Event hält, der bringt sein kaputtes iPhone und natürlich auch sein Geld ggf. lieber zu jenen statt denen und darf davon ausgehen, dass eben jene sogar Steuern zahlen.